Ibiza-Novomatic-Affäre: Hausdurchsuchung bei Finanzminister Blümel

Vorwürfe der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Gernot Blümel im Zusammenhang mit Novomatic. "Ich kann alles mit Leichtigkeit aufklären", versichert der Minister im SN-Gespräch.

Die Ibiza-Novomatic-Affäre hat nun auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) eingeholt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führte am Donnerstag nach einem Gespräch mit Blümel eine "freiwillige Nachschau" in der Privatwohnung des Ministers durch.

Dabei wurden elektronische Speichermedien und ein MacBook sichergestellt. Seit Donnerstag ist auch klar, dass der Finanzminister offiziell als Beschuldigter geführt wird. "Ich kann die Vorwürfe mit Leichtigkeit aufklären", sagte Blümel den SN. An einen Rücktritt denke er naturgemäß nicht.

Die Vorwürfe gegen den Finanzminister gehen auf den Juli 2017 zurück, also wenige Wochen bevor Heinz-Christian Strache auf Ibiza in die Videofalle tappte. Damals habe der Glücksspielkonzern Novomatic Probleme mit den italienischen Steuerbehörden gehabt.

Novomatic-Vertreter seien, wie die SN erfuhren, an Blümel herangetreten mit der Anfrage, ob er sich nicht bei der Bundesregierung dafür einsetzen könnte, dass Novomatic in dieser Auseinandersetzung unterstützt werde. Gleichzeitig hätten die Novomatic-Vertreter die Möglichkeit von Parteispenden an die ÖVP angedeutet.

Blümel legt Wert auf die Feststellung, dass er zum damaligen Zeitpunkt nicht Mitglied der Bundesregierung war, sondern Wiener ÖVP-Chef und nicht amtsführender Wiener Stadtrat. Heimische Unternehmen in Streitigkeiten mit ausländischen Steuerbehörden zu unterstützen sei "eine Selbstverständlichkeit" - und Parteispenden der Novomatic an die ÖVP habe es keine gegeben, beteuert der Finanzminister.

Blümels Name in U-Ausschuss-Akten

Dass Blümel als Beschuldigter geführt wird, war vor zwei Tagen öffentlich bekannt geworden. Ein"Dossier"-Journalist hatte eine aktuelle Auflistung der im Casinos-Akt als Beschuldigte geführten Personen auf Twitter verbreitet. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht, die WKStA gab dazu keine Auskunft. Blümels Anwalt hatte daraufhin bei der Staatsanwaltschaft urgiert, wie denn nun der Status sei. Laut Strafprozessordnung müssen Beschuldigte zeitnah von Ermittlungen informiert werden.

Kern der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ist die Bestellung des FPÖ-Manns Peter Sidlo zum Casinos-Finanzvorstand und mögliche Absprachen im Hintergrund. Es besteht der Verdacht, Novomatic habe sich für die Bestellung von Sidlo zum Casinos-Finanzchef nur deshalb eingesetzt, weil im Gegenzug die FPÖ ein Entgegenkommen bei der Vergabe von Lizenzen versprochen habe. Novomatic war damals einer der drei bestimmenden Aktionäre der Casinos Austria AG, verkaufte seinen Anteil unterdessen an den nunmehrigen tschechischen Mehrheitseigentümer Sazka. Die Staatsholding ÖBAG hält 33,24 Prozent an dem Glücksspielkonzern.

Blümel war zu dieser Zeit der ÖVP-FPÖ-Koalition Kanzleramtsminister von Sebastian Kurz (ÖVP). Ermittelt wird unter anderem auch gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann, Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.