Ibiza-Video erst in zwei Wochen im U-Ausschuss

Justizministerin Alma Zadic und Innenminister Kalr Nehammer einigten sich auf gemeinsames Vorgehen.

Nach dem tagelangen Hickhack zwischen Innen- und Justizministerium um die Frage, wer nun das Ibiza-Video an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der am Donnerstag startet, liefern soll, ist nun eine Entscheidung gefallen: Das Justizministerium wird das Video den Parlamentariern zur Verfügung stellen. Das legten Justizministerin Alma Zadic (Grüne ) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) fest. Dem Gespräch war ein Tauziehen zwischen türkisem Innenministerium und grünem Justizressort vorangegangen. Zadic wollte das Ibiza-Video "so schnell wie möglich" dem U-Ausschuss übermitteln und drängte den Innenminister, Nehammer sah dagegen das Justizministerium am Zug. Nun betonten die beiden Ressortchefs in einer gemeinsamen Stellungnahme gegenüber den SN, dass den Anforderungen des U-Ausschuss ehestmöglich nachgekommen werden soll.

Zuvor soll das Video vollständig vom Bundeskriminalamt ausgewertet werden. Die Transkriptionen, Übersetzungen und Berichte sollen danach den beiden zuständigen Staatsanwaltschaften, also der Staatsanwaltschaft Wien und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), vorgelegt werden.

Die beiden Ermittlungsbehörden ermitteln zu verschiedenen Verdachtsfällen rund um das Ibiza-Video. Die Wiener Behörde ist den Hintermännern des Videos auf der Spur und die Korruptionsjäger prüfen die Aussagen, die Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus auf Ibiza getroffen haben. Bis das Material im U-Ausschuss landet, dürfte es noch rund zwei Wochen dauern.

Denn bevor die rund zwölf Stunden Videofilm an das Parlament geliefert wird, müssen die beiden Staatsanwaltschaften auch noch feststellen, ob durch die Überlieferung an den U-Ausschuss möglicherweise die Ermittlungen in den rund 40 Ermittlungsverfahren gefährdet werden. Außerdem müssen die Behörden prüfen, ob die Persönlichkeitsrechte der auf dem Video zu sehenden Personen verletzt werden. Erst dann wird die Geheimhaltungsstufe festgelegt, die festschreibt unter welchen Bedingungen die Abgeordneten im U-Ausschuss das Video sehen dürfen. Weitere Diskussionen sind damit vorprogrammiert.