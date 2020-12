Ibiza-Video-Vorführung im U-Ausschuss in Vorbereitung

Die organisatorischen und technischen Vorarbeiten für eine Vorführung des Ibiza-Videos im gleichnamigen Untersuchungsausschuss sind im Laufen. Wie die Parlamentsdirektion der APA am Montag erklärte, ist man auf der Suche nach einem geeigneten Raum, in dem die Corona-Abstände gewahrt und eine abhörsichere Vorführung gewährleistet werden könne. Die Einsichtnahme in das ungeschwärzte Transkript war für die Fraktionen hingegen schon am Montag möglich.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Vorbereitungen für Ibiza-Video-Vorführung im U-Ausschuss