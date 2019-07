Ibiza: WKStA ermittelt gegen FPÖ-, ÖVP- und SPÖ-nahe Vereine

Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in der Causa "Ibiza-Video" nicht nur im FPÖ-Umfeld nach gemeinnützigen Vereinen, die verdeckte Spenden angenommen haben sollen, sondern auch nach solchen mit Nähe zur ÖVP und SPÖ. Das berichtete die Wochenzeitung "Falter" am Dienstag auf ihrer Website. Und auch die genannten Firmen geraten in den Fokus.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Nicht nur im FPÖ-Umfeld wird genau hingeschaut, schreibt der Falter