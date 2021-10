"Ich bin mitten unter Nazis, SS, Gestapo"

Bewegendes Buch über eine Widerstandskämpferin, auf die Österreich ganz vergessen hat.

Maria Stromberger war im KZ. In Auschwitz. Nicht als Täterin und nicht als Gefangene. Sie tat Gutes an diesem dunkelsten aller dunklen Orte. Viel Gutes. "Sie war ein Engel in der Hölle von Auschwitz. Sie hat uns bewiesen, dass nicht alle Leute, die deutsch reden, Mörder sind. Sie hat unser Vertrauen und unsere Liebe erworben", schrieb der Auschwitz-Häftling Edward Pyś über die Krankenschwester. Stromberger hatte aus moralisch-religiösem Antrieb im KZ Auschwitz unter Einsatz ihres Lebens den Widerstand unterstützt, Heldentaten vollbracht ...