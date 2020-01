Identitären-Chef Sellner vielleicht am Akademikerball

Der mögliche, aber noch nicht bestätigte Besuch des Identitären Martin Sellner am freiheitlichen Akademikerball am Freitag sorgt bei ÖVP und SPÖ für Unmut. Vertreter beider Parteien kritisierten die fehlende Distanz der FPÖ zum Rechtsextremismus. Ball-Organisator Udo Guggenbichler konterte, man werde sicher niemandem verbieten, die Veranstaltung in der Hofburg zu besuchen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET Schwingt Sellner Reden auch das Tanzbein?