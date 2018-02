IGGiÖ will Gütesiegel für eigene Kindergärten einführen

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) will ein Gütesiegel für die von ihr betriebenen Kindergärten einführen. Auf Wunsch der muslimischen Gemeinde werde man "eine Art Aufsichtsfunktion im Kindergartenbereich schaffen", kündigte Präsident Ibrahim Olgun im "Kurier" an. Zunächst solle eine Art Kriterienkatalog erstellt werden.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Präsident Olgun will Aufsichtsfunktion schaffen