IGGÖ beginnt Bundesländer-Tour in Graz

Die Islamische Glaubensgemeinschaft begibt sich auf Bundesländer-Tour. Sie hat am Freitag in Graz begonnen und soll bis zum Ende des Jahres alle Bundesländer umfassen, teilte die IGGÖ in einer Aussendung mit. In Graz standen zunächst Besuche bei der Jüdischen Gemeinde, der evangelischen Gemeinde wie auch der Diözese Graz an.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER IGGÖ-Präsident Vural besuchte auch die Jüdische Gemeinde