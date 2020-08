IGGÖ "gegen jede Form von Antisemitismus"

Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft IGGÖ, Ümit Vural, hat am Dienstag abermals die Angriffe auf die Grazer Synagoge und den Präsidenten der Jüdischen Gemeinde, Elie Rosen, verurteilt. "Wir müssen entschlossen und vereint gegen jede Form von Antisemitismus vorgehen. Hass und Gewalt haben keinen Platz in unserer Gesellschaft", sagte Vural in einer Aussendung.

