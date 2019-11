IGGÖ wünscht sich große Moschee in jedem Bundesland

Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, wünscht sich für jedes Bundesland eine große Moschee. Die IGGÖ sollte "zumindest in jedem Bundesland eine Moschee haben mit dem Sitz der Religionsgemeinde, wo man einen Ansprechpartner hat", sagte er im Interview mit der "Presse am Sonntag".

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Ein Minarett ist für Vural dabei "keine Pflicht"