IKG bekräftigte wegen NÖ-Koalition Ablehnung der FPÖ

Die Israelitische Kultusgemeinde Wien hat die Regierungszusammenarbeit von ÖVP und Freiheitlichen in Niederösterreich zum Anlass genommen, ihre Ablehnung der FPÖ in ihren Gremien zu bekräftigen. "Die IKG unterhält weiterhin keine politischen Kontakte zu Vertretern der FPÖ, auch nicht zu Mitgliedern von Landesregierungen, die dieser Partei angehören", heißt es in einem einstimmigen Beschluss des Kultusvorstandes, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR DIe IKG will mit Udo Landbauer nichts zu tun haben