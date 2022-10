Im Burgenland werden Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt

Im Burgenland werden am Sonntag die Gemeinderäte und Bürgermeister der 171 Gemeinden gewählt. 277.473 Personen sind wahlberechtigt. 520 Ortsgruppen mit über 12.000 Kandidaten treten an, 420 von ihnen streben das Amt des Bürgermeisters an. SPÖ und ÖVP liegen bei der Zahl der Ortschefs mit aktuell 85 bzw. 82 nahezu gleich auf. Das erste Wahllokal öffnet um 6.45 Uhr in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg), die letzten schließen um 16 Uhr.

SN/APA/THERESA PUCHEGGER/THERESA PU 520 Ortsgruppen mit 12.000 Kandidaten stellen sich der Wahl