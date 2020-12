Im Grasser-Prozess fällt nach drei Jahren ein Urteil

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte wird nach fast dreijähriger Hauptverhandlung am Freitag ein Urteil gesprochen. Richterin Marion Hohenecker wird als Vorsitzende des Schöffensenats ab 10.30 Uhr das Urteil verkünden, was wegen des großen Umfangs des Prozesses wohl mehrere Stunden lang dauern wird. Grasser drohen bis zu zehn Jahre Haft. Der Prozess begann am 12. Dezember 2017, an 168 Tagen wurde verhandelt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Dem Ex-Finanzminister drohen bis zu zehn Jahre Haft