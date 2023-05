Im Land der Kernöl- Kommunisten: Zu viel Caritas, zu wenig urbane, visionäre Politik in Graz?

Zu viel Caritas, zu wenig urbane, visionäre Politik? Seit eineinhalb Jahren hat Graz mit Elke Kahr eine kommunistische Bürgermeisterin. Das erfolgreiche Grazer Linksmodell ist auch Vorbild für Kay-Michael Dankls KPÖ plus.

Warum schafft es das Grazer Vorstadtgasthaus Buchmesser aus dem Arbeiterbezirk Gries mit Foto in die "New York Times"? Weil die kommunistische Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr dort verkehrt und sie aus diesem Stadtbezirk, genauer gesagt, der als Glasscherbenviertel bekannten Triestersiedlung stammt. Dass eine Kommunistin seit 17. November 2021 an der Spitze der zweitgrößten Stadt Österreichs steht, hat international Aufsehen erregt. Slogans wie "Stalingraz" oder "Leninhard" (nach dem Stadtbezirk St. Leonhard) machten die Runde, abseits von Wortspielen und Memes fragen sich viele: Was ist da passiert? Und: Was hat sich in Graz verändert?

Nach eineinhalb Jahren KPÖ-Bürgermeisterschaft sieht eine Zwischenbilanz wenig schlagzeilenträchtig aus: Niemand wurde enteignet, "die Müllabfuhr fährt, die Straßenbahnen auch", wie es ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler formuliert hat, der von manchen KPÖ-Gegnern prognostizierte wirtschaftliche Zusammenbruch der Stadt hat nicht stattgefunden. Die aus KPÖ, Grünen und SPÖ gebildete linke Regierung hat keine Revolution ausgerufen, die akuten Budgetprobleme sind kein Beleg für Versagen - die hat man geerbt. Veränderungen im politischen Alltag sind aber doch zu spüren: Anders als in der vorherigen, von ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl angeführten schwarz-blauen Koalition werden nun mehr Akzente in der Sozialpolitik gesetzt.

Das starke Engagement von Elke Kahr für in Not geratene Mitbürgerinnen und Mitbürger wird von manchen schon kritisch gesehen. "Der Stadt fehlt es an den großen Visionen, man verzettelt sich in humanitären Einzelfällen" heißt es aus dem Lager politischer Mitbewerber. Aber auch im aktuellen Stück des renommierten Off-Theaters Theater im Bahnhof findet sich die Textzeile "Unsere Bürgermeisterin hat ein Helfersyndrom. Alle wissen es. Nur sie weiß es nicht." Zu viel Caritas, zu wenig urbane Politik mit Weitblick?

Das Phänomen KPÖ in der Uhrturmstadt zieht jedenfalls internationale Kommentatoren an. So hat etwa der deutsche Politikwissenschafter und Journalist Jonas Vogt das Buch "Der Kernöl-Kommunismus - Wo der Erfolg der steirischen KPÖ herkommt und wo sie hin will" (Ampuls-Verlag) herausgebracht. Das Interessante sei, dass der "Kernöl-Kommunismus" Dinge zusammenführe, die sich gedanklich nicht leicht zusammenführen ließen: "Kommunismus ist ein großes Wort, Lokalpolitik ist das Gegenteil. Es hat den Vibe eines Gasthaus-Hinterzimmers oder einer stickigen Sporthalle mit Biertischen, auf denen nicht mehr ganz frischer Kaffee in Thermoskannen steht." Vogts Fazit fällt so aus: "Manches lief gut, anderes holprig." Und: "Ein marxistisches Versuchslabor ist Graz trotz der Warnungen nicht geworden."

Die nahezu außer Kontrolle geratene Bautätigkeit - ein Grund für die Wahlniederlage des Langzeitbürgermeisters Nagl - ist immer noch aktuell. Kritiker meinen, es werde genauso weitergebaut wie bisher. Replik der Regierenden: Bebauungspläne hätten eine lange Vorlaufzeit, bei bereits bewilligten Projekten seien einem die Hände gebunden. Wo Elke Kahr nach wie vor punktet, ist die Basisnähe. Während die SPÖ nach jeder Wahlniederlage avisiert, näher zu den Problemen der Menschen rücken zu müssen, sind die Kommunisten längst dort. Die Handynummer der 61-jährigen Elke Kahr ist kein Geheimnis, sie vermittelt Wohnungen an Bedürftige, hilft im Notfall mit Geld aus, hat in ihrer Amtszeit mehr als 300 neue Gemeindewohnungen übergeben. "Der Gegensatz zwischen Arm und Reich ist nicht kleiner geworden, im Gegenteil", ist ein Stehsatz von ihr, beim Volkshausfest hilft sie bei der Ausschank mit, im nach dem Volkshauskater benannten "Lennymarkt" wird kostenloses Futter für Haustierbesitzer mit geringem Einkommen abgegeben.

Was ebenso wie der teilweise Gehaltsverzicht aller KPÖ-Mandatare - Elke Kahr behält von ihrem Gehalt in der Höhe von 7921 Euro netto nur 2000 Euro netto für sich, der Rest geht in einen Sozialfonds - von manchen als Populismus und Stimmenkauf interpretiert wird, weiß eine immer größer werdende Anzahl von Mitbürgern sehr zu schätzen. Dieses Modell einer tatkräftigen Sozialpartei hat auch der (in Graz geborene) Salzburger KPÖ-plus-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl weiland vor Ort studiert. "Er war einige Tage im Rathaus, hat sich alle Initiativen angesehen, um sie für Salzburg zu adaptieren", berichtet ein Sprecher der Grazer KPÖ. Elke Kahr wiederum leistete kürzlich in Salzburg Wahlkampfhilfe: "Wir haben den Zuspruch selbst gespürt, als wir in Salzburg waren", sagt Kahr, die sich in einem Auto an der Seite von Dankl ablichten ließ. Das Foto weckt Erinnerungen an das legendäre Bild von Wolfgang Schüssel und Jörg Haider im Porsche-Cabrio aus dem Juni des Jahres 2000. Allerdings: die KPÖ-Granden sitzen in einem VW-Parteibus.

Im eben erschienenen Buch "Es geht auch anders" (edition a) schlägt Kahr selbstkritische Töne an: "Auch nach Stalins Tod gelang es nicht, die sozialistischen Staaten so zu gestalten, wie es eigentlich Aufgabe der kommunistischen Parteien gewesen wäre. Dass die KPÖ dazu geschwiegen hat, hat sicher nicht dazu beigetragen, ihr Ansehen in Österreich zu stärken." Ihre Definition von Kommunismus? "John Lennons ,Imagine' beschreibt das, was ich mir unter Kommunismus vorstelle, auf sehr gut verständliche Weise." Und das Geheimnis des Kernöl-Kommunismus? Elke Kahr nennt die "Übereinstimmung von Wort und Tat" als Essenz für Erfolg in der Politik. Die KPÖ sammelt derzeit unter dem Motto "Wohnen darf nicht arm machen" Unterschriften und verschenkt Wildblumenkisterln ("Balsam fürs Gemüt"). Man mag dies belächeln, aber die KPÖ kommt so mit Menschen ins Gespräch, erfährt Sorgen und Nöte. Wählerbindung nennt man das. Graz wählt spätestens 2026, wenn Elke Kahr noch einmal antritt, wird sie wohl keiner mehr unterschätzen.