Im ÖVP-U-Ausschuss geht es neuerlich um Corona-Förderungen

Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geht es am Mittwoch neuerlich um Corona-Förderungen. Geladen sind zwei Mitarbeiter der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), die mit der Abwicklung der NPO-Förderungen, also jener Gelder, die an gemeinnützige Organisationen ausbezahlt wurden, betraut ist. Für die Ladung verantwortlich zeichnet die ÖVP.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR ÖVP will neuerlich Corona-Förderungen im U-Ausschuss thematisieren