Im zweiten Anlauf an die Spitze der Sozialdemokratie: Wer ist Andreas Babler?

Vom Bürgermeistersessel an die SPÖ-Spitze. Nun ist doch der linke Parteirebell Andreas Babler der neue SPÖ-Chef. Er will die Roten als eine Partei von "Träumern" neu ausrichten.

"Genosse Rampensau", so wird der Traiskirchner Bürgermeister und neue SPÖ-Chef Andreas Babler von seinen Anhängerinnen und Anhängern schmunzelnd beschrieben. Auf dem Bundesparteitag, am vergangenen Samstag, hatte Babler seinem Ruf alle Ehre gemacht. Selbst seine Kritiker und seiner Gegenspieler in der Partei gestanden ein, dass Babler mit seiner emotionalen Rede die Delegierten begeistert hatte. Wie sehr er die SPÖ-Gesandten auf dem Parteitag bei der Wahl zur neuen Parteispitze überzeugen konnte, sollte sich allerdings erst zwei Tage später herausstellen. Nach der Neuauszählung ...