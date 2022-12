Image der Politik leidet immer mehr

Österreich hat sich in den letzten fünf Jahrzehnten von einer "vertrauensvollen Untertanenkultur" zur einer dominanten politischen Kultur "misstrauisch kritischer Staatsbürger" entwickelt. Zu dieser Einschätzung kommen die beiden Meinungsforscher und Politologen Peter Hajek und Peter Ulram in einer am Dienstag präsentierten Langzeitstudie. Das Image der Politiker hat sich im Laufe der Zeit sehr deutlich verschlechtert.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Dunkle Wolken hängen über dem Image der Politiker