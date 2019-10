Das Kapitel Strache ist für die FPÖ noch lange nicht abgeschlossen: Philippa Strache zieht in den Nationalrat ein - und das aller Voraussicht nach als "wilde" Abgeordnete.

Bei der FPÖ ist in den letzten Tagen so gut wie alles, was mit dem Ehepaar Strache zu tun hat, gründlich schief gelaufen. Nun darf Philippa Strache auch das Mandat annehmen, das ihr die FPÖ noch Montagabend versagt hat. Das ...