Immer mehr Erwerbstätige in Wien brauchen Mindestsicherung

Die Zahl der Erwerbstätigen in Wien, die ihr Arbeitseinkommen mit der Mindestsicherung aufbessern müssen, steigt. Das geht aus dem Jahresbericht der Wiener Mindestsicherung 2022 hervor, der am Mittwoch präsentiert wurde. 57 Prozent der Beziehenden sind nicht arbeitsfähig. Die Zahl der Menschen, die in Wien eine Mindestsicherung beziehen, ist 2022 gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Immer mehr Wienerinnen und Wiener kommen nicht mit ihrem Einkommen aus