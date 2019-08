Immer wieder Parteibuchwirtschaft

Die Affäre um die Neubesetzung des Vorstands der Casinos Austria wirft ein grelles Schlaglicht auf eine Praxis, die in Österreich seit vielen Jahrzehnten geübt wird: die parteipolitisch motivierte Vergabe von Posten.

Die Besetzung des Casinos-Austria-Vorstands ist so dreist gelaufen, dass sich die Staatsanwaltschaft dafür interessiert. Doch Umfärbungen haben in Österreich eine lange Tradition. Eine Auswahl.



1. Casinos: Vorstandskürim Blindflug

In einem Brief, den Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner an ...