Impfen im Schneckentempo

Die Zahl der Infektionen steigt, die Zahl der Impfungen sinkt. Folge: Hinter den Kulissen wird bereits an möglichen Verschärfungen der Coronamaßnahmen gearbeitet.

Gerade einmal 3268 Impfungen wurden am Sonntag verabreicht. So wenige Stiche gab es zuletzt an einem Sonntag Mitte Februar, als Impfstoff ein extrem rares Gut war. Längst ist er im Überfluss vorhanden.

Während beim Impfen kaum etwas weitergeht, steigt die Zahl der Neuinfektionen und der - großteils ungeimpften - Corona-Spitalspatienten recht rasant. 1120 Neuinfektionen kamen von Sonntag auf Montag dazu, um fast 50 Prozent mehr als vor zwei Wochen. Mehr als verdoppelt hat sich in dieser kurzen Zeit ...