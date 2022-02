Impflotterie: Wie es drei Bundesländer machten

Nach dem Absprung des ORF hat der Bund Probleme, seine Impflotterie in Gang zu bringen. Dabei gibt es Beispiele, wie es funktioniert.

Erst ankündigen - und dann kleinlaut zugeben müssen, dass das, was vollmundig in Aussicht gestellt wurde, nicht so einfach umzusetzen ist. Diesen kapitalen Fehler hat die Regierung schon mehrmals gemacht, zuletzt mit ihrer Impflotterie, einem Zugeständnis an die SPÖ für deren Ja zur Impfpflicht.

Am 20. Jänner kündigte Türkis-Grün an, dass demnächst für jede Teilimpfung Gutscheine im Wert von 500 Euro ausgespielt würden. Die Gewinnchancen seien groß, jeder zehnte Stich könne 500 Euro wert sein. Eine Milliarde Euro ...