Impfpflicht: Ein Klick zur Ausnahme? Minister leitet Prüfung ein

Online-Bescheinigungen eines Arztes über die vorläufige Impfunfähigkeit sorgen für Wirbel. Die Verordnung über die Ausnahmegründe von der nun beschlossenen Impfpflicht ist in Arbeit.

Die Impfpflicht ist beschlossen. Was noch fehlt, ist die vom Gesundheitsministerium angekündigte Verordnung, in der die Ausnahmegründe für Personen präzisiert werden sollen, die - wie im Gesetz steht - "nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können". Die Verordnung könne es erst geben, wenn das Gesetz in Kraft getreten sei, aber man arbeite selbstverständlich daran, heißt es im Gesundheitsressort.

Während die Formulierung "nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit" mit einer Ausnahme - einer bestätigten Allergie ...