Impfpflicht: So machen es andere Länder

Auch in Österreich kommt eine Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegewesen. Für wen sie genau gelten wird, ist aber noch unklar.

Den letzten Ausschlag gab vergangene Woche ein Covidcluster in der Onkologie des Krankenhauses in Steyr. Bund und Länder kamen daraufhin grundsätzlich überein, dass an einer Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegewesen kein Weg mehr vorbeiführe. Das war am Freitag. Seither, so heißt es im Gesundheitsministerium, werde an der entsprechenden Rechtsgrundlage gearbeitet.

Unklar ist noch vieles. Allem voran: Für wen wird die Impfpflicht genau gelten? Dass sie fürs Personal in den Spitälern und Altersheimen mit Patientenkontakt kommt, ist fix. Aber kommt sie auch für die Reinigungskräfte, die Haustechnik, die Verwaltung? Was ist mit den Rettungsdiensten? Was mit der niedergelassenen Ärzteschaft und den Kräften in den Ordinationen? Den Zehntausenden Frauen und Männern in der mobilen Pflege? Heilmasseuren? Physiotherapeutinnen? 24-Stunden-Kräften?

Im unter grüner Leitung stehenden Gesundheitsministerium bittet man um Geduld. Man stimme sich gerade mit dem Koalitionspartner ab, welche Gruppen umfasst sein werden. Ziel sei schon, dass die Impfpflicht gegen Covid auch für die Ärztinnen und Ärzte außerhalb der Spitäler gilt. Was wiederum Fragen aufwirft: Kann man Freiberuflern die Arbeit - in diesem Fall: das Ordinieren - verbieten? Oder nur Kassenverträge entziehen?

Neuland betritt Österreich mit der geplanten Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegewesen nicht. Auch nicht in Europa. In Italien gilt die Impfpflicht fürs medizinische Personal bereits seit 25. Mai, andernfalls ist der Patientenkontakt verboten. Im Oktober wurde die Regelung auf die Seniorenheime ausgeweitet. In Griechenland wurde die Coronaimpfung Mitte August für das Personal von Altersheimen Pflicht, Anfang September für den gesamten Gesundheitsbereich. In Frankreich müssen Mitarbeiter des Gesundheits-, Rettungs- und Pflegewesens seit Mitte September zumindest ein Mal und seit Mitte Oktober zwei Mal geimpft sein. London kündigte dieser Tage eine Impfpflicht für Mitarbeiter des National Health Service mit Patientenkontakt an. Sie müssen ab kommendem April vollständig geimpft sein. Vergangene Woche lief in Großbritannien die Frist ab, bis zu der sich das Personal in Pflegeheimen impfen lassen musste.

Und in Deutschland signalisierten Vertreter der geplanten Ampelkoalition eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen - in Kliniken und Pflegeeinrichtungen, aber auch in Schulen und Kindergärten.

Diese Anregung gibt es auch für Österreich. Sie kam zuletzt unter anderem von Christiane Druml, der Leiterin der Bioethikkommission, die sich auch vorstellen kann, die Coronaimpfung bei der Polizei zur Berufsvoraussetzung zu machen.

Tatsache ist, dass sich die Berichte über Spannungen zwischen geimpftem und ungeimpftem Spitalspersonal mehren, weshalb sie auch bei der jüngsten Sitzung der Ampelkommission Thema waren. Das ist dem Ergebnisprotokoll der Sitzung zu entnehmen. Hintergrund: Immer öfter fällt ungeimpftes Spitalspersonal wegen einer Ansteckung bei vollen Bezügen aus, während das geimpfte Personal die Ausfälle kompensieren muss. Zugleich wird für die wieder vermehrt auftretenden Cluster in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vielfach ungeimpftes Personal als Quelle ausgemacht. Die Mitglieder der Ampelkommission, der Vertreter aus allen Bundesländern angehören, waren sich jedenfalls einig: Ohne Impfpflicht in sensiblen Bereichen wird es, nicht zuletzt aus den genannten Gründen, nicht gehen.

Aber besteht dann nicht die Gefahr, dass sich der Pflegenotstand noch vergrößert, weil absolut nicht impfbereites Personal die Impfpflicht als letzten Anlass zum Ausstieg nimmt? Die bisherigen Erfahrungen aus Wien, wo seit Anfang Oktober 2G für das Personal in Spitälern und Senioreneinrichtungen gilt, zeigen: Die einer Impfpflicht sehr nahekommende Maßnahme hat erst einmal die Impfbereitschaft stark steigen lassen. "Wir haben jetzt eine 85-prozentige Durchimpfung in der Pflege", sagt der Sprecher des Gesundheitsstadtrats auf SN-Anfrage. Ein Restrisiko bleibt. Bürgermeister Michael Ludwig wünscht sich deshalb, dass die Sozialpartner eingebunden werden. Im Gesundheitsressort heißt es, sämtliche Details zur Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegewesen würden unter Hochdruck erarbeitet. Man sei bereits bei der Finalisierung des Entwurfs angelangt, der dann mit den Ländern akkordiert werde. Jedenfalls werde es eine Übergangsfrist geben; wie lange sie ausfallen werde, sei noch Gegenstand von Gesprächen. "Die Empfehlung lautet aber jetzt schon, sich möglichst rasch impfen zu lassen."