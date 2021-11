In der Koalition wächst das Misstrauen

Warum die Regierungsparteien so offen über die Coronapolitik streiten. Der nächste Wahlkampf spukt schon durch die Köpfe. Eine Analyse.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist nicht gerade als der politische Kettenhund der ÖVP bekannt. Dass die bisher zurückhaltende Ministerin ihren grünen Regierungskollegen Wolfgang Mückstein in der Coronafrage nun so frontal attackiert hat ("Chaos", "endlich Tempo"), wirft ein Schlaglicht auf den Zustand der türkis-grünen Koalition. Es regiert nicht der Kanzler, sondern das Misstrauen - und zwar beiderseits.

Jede der beiden Parteien argwöhnt, dass das Gegenüber längst nicht mehr an den Bestand der Koalition, sondern nur noch an den eigenen Vorteil denkt. Und in beiden Fällen muss man konstatieren: Der Argwohn ist nicht unberechtigt.

Beginnen wir mit den Ängsten der ÖVP. Sie befürchtet, dass die Grünen die Koalition bei erster Gelegenheit in Richtung Ampelkoalition verlassen. Diese Kooperation von SPÖ, Grünen und Neos hatte zwar noch nie eine Mehrheit, das könnte sich durch die jüngsten ÖVP-Skandale aber ändern. Neue Umfragen weisen in diese Richtung.

Und zweifellos steht die SPÖ den Grünen näher als die ÖVP. Zudem gehen die Neos immer weiter nach links - alles das spricht dafür, dass die Grünen Neuwahlen herbeiführen, sobald die Umfragen eine Mehrheit für die Ampel versprechen. - Das sind die Albträume der ÖVP, die sich diesfalls in der Opposition wiederfände. Die Erinnerung daran, dass die Grünen den Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz erzwungen haben, macht die Gefühle der ÖVP für den Koalitionspartner nicht gerade herzlicher.

Nun zu den Ängsten der Grünen. Sie befürchten, dass Kurz ein politisches Comeback plant, um sich selbst und die ÖVP aus dem momentanen Tief zu reißen. Die Grünen kämen dadurch in eine unmögliche Situation. Nach ihren bisherigen Festlegungen betreffend die Nicht-mehr-Regierungsfähigkeit von Kurz könnten sie die Koalition dann unmöglich fortsetzen.

So ist der Stand der Dinge. Was Türkis-Grün noch am Leben hält, ist, dass beide skizzierten Strategien - jene der Grünen wie jene der ÖVP - extrem riskant wären. Niemand kann sagen, ob die Ampel bei Neuwahlen wirklich eine Mehrheit bekäme. Und niemand kann sagen, wie ein Comebackversuch von Kurz ausginge. Deswegen wurstelt die Koalition vorerst weiter.