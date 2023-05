In der SPÖ heißt es nun: Warten, warten, warten

Die Mitgliederbefragung ist vorbei. Wie die Parteibasis entschieden hat, wird aber erst am 22. Mai bekannt gegeben. Warum?

Die legendäre Zentrale in der Wiener Löwelstraße: Ob die SPÖ dort bleibt oder auszieht, hängt auch von der Wahl der künftigen Parteispitze ab. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will aus dem Gebäude, das eine umfassende Sanierung bräuchte, ausziehen. Hans Peter Doskozil hat versprochen, in der Löwelstraße zu bleiben, sollte er Parteichef werden.

Mittwoch um 24 Uhr war Schluss. Wer bis dahin nicht seine Online-Stimme (oder zuvor schon seine Stimme per Brief) für die SPÖ-Mitgliederbefragung abgeschickt hatte, war zu spät dran, um mitzubestimmen, wer die nächste Frau, der nächste Mann an der Spitze der SPÖ sein wird. Die bisherige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner? Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil? Oder Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler? Alle drei gaben sich im Endspurt noch zuversichtlich, das Rennen zu machen. Doch wissen wird man das erst am 22. Mai, ...