In der Welt der radikalen Coronaleugner

Das Virus - nichts weiter als eine Erfindung der Eliten, um die Menschheit zu unterdrücken? Immer mehr Menschen glauben derlei Verschwörungstheorien rund um die Coronapandemie. Experten befürchten eine Radikalisierung.

Keine drei Mausklicks dauert es auf Facebook, bis man in die Foren der hartgesottenen Coronaleugner gelangt und einen Einblick in krude Verschwörungstheorien bekommt. Die SN haben sich in dieser Parallelwelt umgesehen, die sich derzeit in sozialen Netzwerken ausbreitet und auch bei Demonstrationen in Wien, Berlin oder Washington sichtbar wird. Sichtbar wird auch, dass es den Verschwörungstheoretikern keineswegs darum geht, die Coronamaßnahmen legitimerweise kritisch zu beleuchten. In diesen Foren herrscht vielmehr breiter Konsens darüber, dass das Coronavirus nicht existiert und die ...