In die Schulen kommt Bewegung

Das Hilfspaket für die Schulen hat zum Teil mit Sport zu tun, vor allem aber gibt es mehr Unterstützung in Form von Förderstunden, in der Sozialarbeit und für Veranstaltungen.

Schülerinnen und Schüler sollen alle Maßnahmen mit- und stundenlang eine Maske im Gesicht tragen. Dabei sollen sie sich gut konzentrieren, möglichst wissbegierig sein und körperlich fit bleiben. Es ist nicht einfach in diesen Zeiten, die Schulbank zu drücken. Freudvoller war es auch schon. Und so bestätigen diverse Studien, was sich täglich in den Klassenzimmern erleben lässt: Die seelische und körperliche Gesundheit der Kinder und Jugendlichen hat unter dieser Pandemie massiv gelitten.

Das Bildungsministerium reagiert nun ...