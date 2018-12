In Landesspitälern kommt die Sonderklasse in der Ambulanz

Die Regierung hat beschlossen, dass in Spitalsambulanzen eine Sonderklasse eingeführt wird. Die Opposition sprach von "Zweiklassenmedizin". Die Krankenhäuser setzen es trotzdem um.

Salzburg wird es machen, ebenso Oberösterreich, und auch Niederösterreich ist mit von der Partie. In den Spitälern dieser Länder wird es in Zukunft eine Sonderklasse auch in den Ambulanzen geben.

Die gesetzlichen Grundlagen dafür hat der Nationalrat erst vor wenigen Tagen beschlossen. Die Opposition, allen voran die SPÖ, kritisierte, dass Österreich damit einen weiteren Schritt Richtung "Zweiklassenmedizin" gehe.