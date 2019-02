In Neuen Mittelschulen droht Lehrermangel

Wie fünf Millionen Überstunden, 8000 Sondervertragslehrer und eine "Austauschplattform" Lehrermangel verhindern sollen. Und warum bald viele ganz neu ausgebildete Lehrer auf der Flucht vor der Neuen Mittelschule sein dürften.

In den nächsten zehn bis zwölf Jahren geht die Hälfte der österreichischen Lehrer in Pension. Die Alterspyramide der Lehrer steht bei manchen Schultypen wie den Neuen Mittelschulen (NMS) buchstäblich auf dem Kopf. Der durch Pensionierungen entstehende Lehrerbedarf erreicht heuer einen Höhepunkt. Gleichzeitig fällt heuer aufgrund der verlängerten "Lehrerausbildung neu" bei den Pflichtschullehrern ein ganzer Jahrgang an Absolventen aus. Droht ein neuer Lehrermangel?