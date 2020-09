Für gut 190.000 Kinder und Jugendliche beginnt am Montag in Oberösterreich das neue Schuljahr. In Linz stand am Mittwoch die Corona-Ampel noch auf gelb, in den restlichen Bezirken leuchtete sie grün. Nachdem jede Woche die Ampel neu geschaltet wird, hat Bildungsdirektor Alfred Klampfer die Schüler aufgerufen, immer eine Maske sowie Sportsachen für das Freie mitzuführen.

Quelle: SN