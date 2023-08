Das Nichtstun der Regierung befeuere die Teuerung, klagt SPÖ-Finanzsprecher Krainer.

Während an der Spitze der SPÖ ein Streit über die Frage tobt, ob nun der burgenländische LH Hans Peter Doskozil an der "Comeback"-Tour von Parteichef Andreas Babler teilnimmt oder nicht, wird in der zweiten Reihe der SPÖ auch Sachpolitik betrieben. ...