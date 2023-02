Innenminister Karner besucht italienischen Amtskollegen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) reist am Donnerstag nach Rom zu einem Arbeitsbesuch bei seinem italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi. Im Fokus steht die Migrationsproblematik vor dem EU-Sondergipfel zum Thema Einwanderung am 9. und 10. Februar. Das Treffen findet am Sitz des römischen Innenministeriums statt.

SN/APA/KLAUS TITZER/KLAUS TITZER Innenminister Gerhard Karner trifft seinen italienischen Amtskollegen