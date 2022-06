Innenminister legte Bericht zu Schlepperei vor: "Migrationsdruck ist hoch"

Das Innenministerium geht mit seinem "Bericht zu Schlepperei und Menschenhandel 2021" an die Öffentlichkeit. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Brigadier Gerald Tatzgern (Abteilung Schlepperei und Menschenhandel) präsentierten die Eckpunkte.

Den Weltflüchtlingstag nimmt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eigenen Angaben nach zum Anlass, den das Jahr 2021 betreffenden Bericht zu präsentieren. 2020 wurden demnach 311 Schlepper festgenommen, 2021 waren es mehr als 400 Schlepper. "Wir können erste gute Erfolge verzeichnen im Kampf gegen diese mafiosen Strukturen", sagte Karner.

In den ersten Monaten 2022 habe die Zahl der aufgegriffenen "Geschleppten" im Zug der Ukrainekrise zugenommen, weil die Schlepper vielen aus sicheren Drittländern falsche Hoffnungen machten, die keine Chance auf Asyl hier hätten. "Wir müssen mit aller Vehemenz Asylmissbrauch verhindern, damit es denen zur Verfügung steht, die Schutz und Hilfe brauchen." Karner spricht vom "miesen Marketing" der Schlepper. Ende 2021 wurde eine eigene Abteilung dafür im Innenministerium geschaffen.

Karner gab auch einen Überblick über die Flüchtlingszahlen durch den Ukraine-Krieg: 76.000 kriegsvertriebene Flüchtlinge aus der Ukraine halten sich derzeit in Österreich auf, 56.000 davon sind in der Grundversorgung.

Brigadier Gerald Tatzgern ergänzte, "aktuell gibt es noch keinen Fall des Menschenhandels, bei dem eine Frau oder ein Kind aus der Ukraine betroffen ist". Insgesamt sei der Migrationsdruck groß, Geschleppte würden vor allem in Oberpullendorf, Neusiedl am See, im zehnten Bezirk in Wien und in Salzburg-Stadt aufgegriffen. Vor allem im Burgenland häufen sich in letzter Zeit die Probleme, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte Kritik geäußert. Derzeit kommen die Leute aus Ungarn, deswegen sei auch das Burgenland so stark betroffen.

Im Innenministerium gibt es eine

Menschenhandelshotline.