Innenministerium - das umkämpfte Ressort

Wer politische Macht will, will das Innenressort. Das zeigen Chats, Statistiken und die Geschichte.

Die Roten hatten es, die Blauen wollten es, die Schwarzen haben es: das Innenministerium. Wenn es darum geht, dass Parteien ihre Macht zementieren, gehört das Bundesministerium für Inneres (BMI) zu den am heißesten umkämpften Ressorts.

Das Ringen um parteipolitische Machtausübung in dem großen Verwaltungsgebäude inmitten des Wiener Regierungsviertels ist nicht neu und in der innenpolitischen Blase ein offenes Geheimnis, aber es wurde selten so schonungslos offengelegt wie in den jüngst aufgetauchten Chatnachrichten. Die Chatverläufe eines langjährigen ehemaligen ÖVP-Kabinettschefs ...