Innenministerium und Kultusgemeinde setzen sich für ein "angstfreies jüdisches Leben" in Österreich ein

Neues Ausbildungskonzept: Polizeibeamte sollen durch Schulungen gegen Antisemitismus sensibilisiert werden.

Eine Studentin sitzt in der Wiener U-Bahn und liest das Buch "The Jews in the Modern World". Drei Männer nähern sich, ziehen sie an den Haaren, beschimpfen sie als "Judenschlampe" und "Kindsmörderin". Die Bedrängte kann am Stephansplatz die U-Bahn verlassen und wendet sich an dort postierte Polizisten. Doch diese weigern sich, den Vorfall ernst zu nehmen. Stattdessen fragen sie die Studentin, warum sie "in einer solchen Konfliktsituation" ein solches Buch lesen müsse. Außerdem sei die Studentin selbst gar keine Jüdin, ...