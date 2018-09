Innenministerkonferenz zu Migration und Sicherheit in Wien

Nur wenige Wochen nach ihrem informellen Treffen in Innsbruck treffen die Innenminister der EU im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes erneut aufeinander, um über Migration und Sicherheit zu beraten. An der Konferenz im Wiener Austria Center nehmen am Donnerstag auch die Minister der Westbalkan-Staaten, am Freitag die Minister einiger nordafrikanischer Staaten teil.

SN/APA/BARBARA GINDL Bereits im Juli gab es ein Treffen in Innsbruck