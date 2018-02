Innenressort plant wohl Abkehr von Flüchtlings-Betreuerfirma

Das Innenministerium plant laut einem Bericht der Rechercheplattform "Addendum" in der Flüchtlingsbetreuung eine Trennung von der Betreuungsfirma ORS. Dem Bericht zufolge soll noch bis zum Sommer ein entsprechender Gesetzesentwurf ausgearbeitet werden, eine Kündigung des Vertrages soll demnach bis Herbst erfolgen. Aus dem Innenressort gab es dafür keine Bestätigung.

Bis spätestens Jänner 2020 soll laut dem "Addendum"-Recherchen, die sich auf mehrere anonyme "voneinander unabhängige Quellen" aus dem Innenressort berufen, eine Eingliederung der Flüchtlingsarbeit in eine staatliche Betreuungsagentur erfolgen, die dann auch den Betrieb aufnehmen soll.

Grund für die - angeblich bereits in der Zeit vor Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) eingeläutete Abkehr von ORS soll in einer Neuausrichtung der schweizer Muttergesellschaft sein. Demnach will die ORS zusätzlich zu den Dienstleistungen im Bereich Asyl in Zukunft vor allem mit Angeboten zur Integration punkten. Dafür haben die Investoren laut "Addendum" den Verwaltungsrat der schweizerischen Aktiengesellschaft genauso umbesetzt wie die Geschäftsführung.

So soll etwa der langjährige CEO der Gruppe, der ein Vertrauensmann der für das Flüchtlingswesen zuständigen Spitzenbeamten in Wien sein soll, ohne Rücksprache entfernt worden sein. Die Änderungen hätten in Wien für massive Verärgerung gesorgt, zitiert "Addendum" Stimmen aus dem Innenressort. Dazu hieß es laut dem Bericht seitens des Ressorts offiziell: "Das Bundesministerium für Inneres hat klar zum Ausdruck gebracht, dass die Absetzung der sehr erfahrenen Schweizer Führungskräfte mit Sorge zur Kenntnis genommen wurde."

Im Innenministerium wollte man am Dienstag gegenüber der APA den Bericht nicht kommentieren. Gegenüber "Addendum" hieß es, die Rahmenvereinbarung mit ORS "ist aktuell aufrecht und wurde nicht gekündigt". ORS-Österreich-Geschäftsführer Wilhelm Brunner erklärte zu dem Bericht gegenüber "Addendum": "Wir kommentieren Gerüchte nicht." Auch gegenüber der APA wollte er sich zur angeblich beabsichtigten Kündigung nicht äußern.

Das gewinnorientierte Privatunternehmen ORS Service GmbH (Organisation für Regie und Spezialaufträge) ist eine österreichische Tochtergesellschaft der Schweizer Betreiberfirma. Die Organisation der Flüchtlingsbetreuung in Österreich durch derartige Unternehmen geht auf die Zeit von Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) zurück.

Überraschend sind diese Pläne nicht, werden sie doch auch im Regierungsprogramm angekündigt. So wird dort die "Einrichtung einer Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (Einsparungen)" als Ziel genannt. Diese soll eine "qualitativ angepasste und nicht auf Gewinn ausgerichtete Betreuung von hilfs- und schutzbedürftigen Fremden unter Berücksichtigung besonderer Betreuungsbedürfnisse" garantieren.

(APA)