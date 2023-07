Innsbrucker Gemeinderatswahl soll am 14. April stattfinden

Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck soll am 14. April 2024 stattfinden. Eine allfällige Stichwahl um das Amt des Stadtoberhauptes ist für Sonntag, 28. April 2024, geplant, teilte die Stadt Innsbruck am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Ausschreibung der Wahltermine wurde vom Stadtsenat einstimmig beschlossen und der Landesregierung zur Kundmachung im Landesgesetzblatt übermittelt.

BILD: SN/APA/EXPA/ JAKOB GRUBER/EXPA/ JAK Die Innsbrucker Gemeinderatswahl ist für 14. April 2023 geplant