Innsbrucker SPÖ-Klubobmann Buchacher vor Parteiaustritt

Der Innsbrucker SPÖ-Klubchef Helmut Buchacher steht vor dem Parteiaustritt. In einem Facebook-Posting übte er scharfe Kritik am neuen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler und fand, dass die Sozialdemokratie "ihre Identität aufgegeben hat". Buchacher kritisierte zudem die Art und Weise, wie Babler zum SPÖ-Chef gekürt worden war, berichtete "Tiroler Krone" am Donnerstag in einem Online-Bericht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Der Innsbrucker Klubobmann will wegen Babler aus der SPÖ austreten