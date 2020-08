Integrationsministerin Raab will Antisemitismus gegensteuern

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) plant nach den judenfeindlichen Angriffen in Graz eine "Offensive gegen Antisemitismus unter Zuwanderern und Flüchtlingen". Ab September will die Ministerin mehrere Maßnahmen starten. So soll es eine eigene verpflichtende Unterrichtseinheit "Antisemitismus" in den Integrationskursen des ÖIF für Flüchtlinge geben, teilte Raab der APA mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Raab plant Offensive für Zuwanderer und Flüchtlinge