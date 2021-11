Intensivstationen bestimmen die Härte der Coronaregeln

Sind ein Drittel der Betten mit Covid-Patienten belegt, dann ist die Akutversorgung der Bevölkerung gefährdet.

Alles blickt auf die Intensivstationen. Die Corona-Maßnahmen der Regierung richten sich nach der Belegung dieser Betten. Liegen mehr als 600 Covid-Patienten in den Intensivstationen tritt ein Lockdown für Personen in Kraft, die nicht gegen das Coronavirus immunisiert sind. In Österreich wurden am Donnerstag 432 Intensivpatientinnen und -patienten gezählt. Wobei: Die Zahl der Intensivbetten folgt der Zahl der Infektionen in einem Abstand von etwa zehn bis 14 Tagen. Die stark steigenden Inzidenzwerte der vergangenen Tage ist in den Krankenhäusern also noch ...