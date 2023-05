Internationale Befreiungsfeier in KZ-Gedenkstätte Mauthausen

In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erinnern sich heute, Sonntag, wieder Delegationen aus aller Welt an die Befreiung des Konzentrationslagers durch die US-Armee und die Opfern des Nazi-Terrors. Sie werden vor dem Sarkophag am ehemaligen Appellplatz Kränze niederlegen. Im KZ Mauthausen und seinen mehr als 40 Nebenlagern wurden zwischen 1938 und 1945 knapp 200.000 Menschen aus mehr als 70 Nationen gefangengehalten, rund 90.000 überlebten nicht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER Fast 200.000 Menschen waren im KZ-Komplex Mauthausen interniert