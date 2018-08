Interne SPÖ-Debatte für Doskozil vom Tisch

Der burgenländische Landesrat und frühere Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Donnerstag gegenüber der APA festgehalten, dass die interne SPÖ-Debatte für ihn vom Tisch sei. "Es ist alles gesagt und ich fange nicht Diskussionen auf persönlicher Ebene an", meinte er. "Es geht um keine Obmanndiskussion", so Doskozil. Es gehe hier um Inhalte, betonte er.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Doskozil (l.) will keine Obmann-Debatte