Internes Papier zeigt Überwachungspläne des Staatsschutzes

Der heimische Verfassungsschutz soll laut internen Plänen leichter Informationen über Bürger sammeln können.

Einmal mehr sorgt ein Papier aus dem Innenministerium zum Thema Staatsschutz für Aufregung. Federführend ist dabei Peter Goldgruber. Der Generalsekretär von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ist wegen der Verstrickung in die BVT-Affäre bereits in den vergangenen Monaten in die Kritik geraten. Goldgruber arbeitet derzeit am Aufbau eines Nachrichtendienstes, der mehr Überwachungsmöglichkeiten bekommen und gleichzeitig weniger streng kontrolliert werden soll. Das geht aus einem internen Papier des Innenministeriums hervor, das der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper zugespielt wurde.