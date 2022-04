Experte im Kampf gegen Korruption: "Das vermeintlich so saubere Vorarlberg ist leider kein Unikum"

Inseratenkorruption, Postenschacher, Ermittlungen gegen hohe Justizbeamte: Das ist Wasser auf die Mühlen des Antikorruptionsvolksbegehrens. Ein Proponent über Machtmissbrauch, mafiöse Mechanismen und was ihn noch überrascht.

Der gebürtige Tiroler Martin Kreutner hat sich vor mehr als 20 Jahren dem Kampf gegen Korruption verschrieben. Er war Leiter des Büros für interne Angelegenheiten im Innenressort und leitete viele Jahre die internationale Antikorruptionsakademie (IACA). Heute ist der gefragte Experte Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens.

Der Bundespräsident meinte nach Auffliegen der Ibiza-Affäre: "So sind wir nicht!" Sind wir doch so, wenn man sich anschaut, was nun alles ans Licht kommt? Martin Kreutner: Wir sind beides. Wir wollen so nicht sein. ...