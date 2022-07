Interview mit dem neuen Tiroler ÖVP-Chef: "Der Toni", das Tirol-Klischee und die Wahl

Tirols neuer ÖVP-Chef und LH-Kandidat Anton Mattle übernimmt das Ruder in einer schwierigen Phase. Umfragen prognostizieren herbe Verluste bei der Wahl im Herbst, der Wahlkampf findet in Krisenzeiten statt. Was plant er?

SN/APA/EXPA/JFK Tirols neuer ÖVP-Chef und LH-Kandidat Anton Mattle.