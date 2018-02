Interview mit Karoline Edtstadler: "Strenge Strafen sind das Ziel"

Staatssekretärin Edtstadler fordert null Toleranz bei Gewalt gegen Frauen und Kinder.

Mit ihrem Plan, die Strafen für Gewalt- und Sexualdelikte zu erhöhen, hat sich ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler viel Gegenwind eingehandelt. Im SN-Gespräch antwortet sie den Kritikern.

Sind Sie eigentlich überrascht, dass Ihre Pläne auf so großen Widerstand stoßen? Edtstadler: Ich bin insofern überrascht, als es hier um die schlimmsten Verbrechen gegen Frauen und Kinder geht. Das Ziel muss sein, dass es da strenge Strafen gibt. Ich habe das Gefühl, dass die Bevölkerung auch genau das will. Es ist also notwendig, sachlich über dieses Thema zu diskutieren.