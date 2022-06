Interview mit Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch: Und was kommt im Herbst?

Auch wenn die Regierung die Krisen nicht wegzaubern könne: Weitere Entlastungsschritte im Herbst könnten notwendig sein, sagt Sozialminister Rauch.

Die SN erreichten den Minister in Rom, wo er an einer Ministerkonferenz zum Thema "Eine nachhaltige Welt für alle Lebensalter" (Motto: Das Altern darf kein Tabuthema sein) teilnimmt.

Herr Minister, der Bundeskanzler denkt bereits über nächste Entlastungsschritte nach, etwa eine Mehrwertsteuersenkung und eine nochmalige Verschiebung der CO2-Bepreisung. Was ist da noch in der Pipeline? Johannes Rauch: Wir haben vor wenigen Tagen ein 28-Milliarden-Paket vorgestellt, wie es das in dieser Dimension noch nie gegeben hat. Wir wissen aber, dass ...