Was jetzt, SPÖ? Die SN sprachen darüber mit Wolfgang Bachmayer, Geschäftsführer des Markt- und Meinungsforschungsinstituts OGM.

Wird in der SPÖ jetzt Ruhe einkehren? Wolfgang Bachmayer: Das Votum ist kurzfristig wichtig, weil es eine Diskussion vorerst beendet, die den Wiener Wahlkampf gestört hätte.

Also alles in Ordnung in der SPÖ? Die wirkliche Problematik ergibt sich, ...